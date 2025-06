Sony rifiuta ancora l'idea di pubblicare le esclusive su PS Plus e commenta la propria strategia

Una delle strategie di Xbox più amate dai videogiocatori è il fatto che i titoli esclusivi arrivano direttamente su Game Pass (Ultimate, da qualche tempo) al momento della pubblicazione. I giocatori di Sony non disprezzerebbero certo se lo stesso accadesse su PlayStation Plus, ma pare proprio che l'editore giapponese non sia affatto dell'idea, così come non lo era in passato.

L'informazione arriva da Game File che ha parlato col vice presidente dei servizi globali di PlayStation, Nick Maguire.