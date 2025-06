Apple fa ricorso e vuole un nuovo giudice per il caso Epic Games

La lunga, lunghissima battaglia legale tra Apple ed Epic Games sembrava essersi conclusa nel migliore dei modi, considerato il ritorno di Fortnite e della piattaforma dopo cinque anni di assenza. Tuttavia, l'azienda di Cupertino non è affatto soddisfatta dei risultati e ha presentato ricorso, chiedendo in particolare un nuovo giudice. Ecco tutti i dettagli in merito.

Una decisione ingiusta Secondo Apple, la decisione di bloccare l'addebito agli sviluppatori per le commissioni sugli acquisti effettuati al di fuori dell'App Store è ingiusta e oltrepassa un "limite legale". Sempre secondo l'azienda di Cupertino, "il nuovo divieto del tribunale distrettuale di applicare commissioni sulle vendite facilitate dalla piattaforma Apple non ha alcuna base nell'ingiunzione originale, è fondamentalmente ingiusto, viola l'UCL ed equivale a un'appropriazione indebita in violazione della Costituzione degli Stati Uniti". Apple è obbligata a consentire modalità di pagamento alternative Apple difende quindi la percentuale del 27% che deriva dagli acquisti in-app al di fuori di App Store. "C'è un grande divario tra il ritenere che la commissione di Apple del 27% fosse troppo alta e dichiarare che Apple non può più applicare alcuna commissione".