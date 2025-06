App Store, svolta obbligata: Apple dovrà permettere i link esterni

Apple obbligata a consentire i link esterni

Dalla decisione finale si evince che Apple dovrà permettere agli sviluppatori di reindirizzare gli utenti verso i propri siti per effettuare acquisti, tra l'altro senza le precedenti commissioni fino al 30%. Una notizia piuttosto amara per l'azienda, stando anche alle dichiarazioni di Olivia Dalton, portavoce di Apple.

"Continueremo a difendere la nostra posizione durante il processo di appello. Come abbiamo già affermato, non condividiamo il parere del tribunale distrettuale. Il nostro obiettivo resta quello di garantire che l'App Store rappresenti un'opportunità straordinaria per gli sviluppatori e un ambiente sicuro e affidabile per gli utenti".

App Store dovrà consentire agli sviluppatori di proporre metodi di pagamento alternativi

Discorso diverso per Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ulteriore vittima di una lunghissima battaglia legale che si è conclusa pochi giorni fa. "Possa la WWDC della prossima settimana essere la celebrazione della libertà che sviluppatori e utenti meritano da tempo", ha scritto in un post su X.

Nel frattempo, Apple continua a restare sui suoi passi senza voler arretrare, portando quindi avanti il ricorso, ma le probabilità di successo a questo punto sono davvero scarse.