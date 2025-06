Edits si aggiorna: l'app di editing video di Instagram aggiunge i keyframes e nuovi effetti

Si tratta, dunque, di uno strumento che permette un maggior grado di professionalità nella gestione e nella cura dei video. L'altra funzione di maggior rilievo aggiornata è Ideas, ovvero una funzione che consente di salvare tracce audio preferite e aggiungere note adesive audio in modo tale da ricordarsi idee che arrivano in mente durante il lavoro.

Novità anche per le voci

Instagram ha anche introdotto in Edits degli strumenti per migliorare la voce nei video, inclusa la possibilità di rimuovere i rumori di fondo dai voiceover. Si tratta, anche in questo caso, una novità rivolta all'aumento della qualità generale dell'intero prodotto video. Sono state inoltre aggiunte nuove animazioni di testo per rendere i video ancora più dinamici e originali.

Insieme all'arrivo dei teleprompter, queste ultime novità rendono Edits ancora una volta una delle app più interessanti dell'intero settore seppur lanciata da relativamente poco sul mercato. Staremo a vedere quale sarà la reazione dell'utenza e come l'utilizzo di Edits cambierà e come cambieranno i contenuti prodotti proprio tramite l'app.