Silent Hill Ascension accusato di aver usato IA per i dialoghi, perché troppo brutti

L'amministratore delegato di Genvid Holdings, Jacob Navok, ha pubblicato una dichiarazione in seguito alle speculazioni secondo cui Silent Hill: Ascension , il gioco/serie TV realizzato in collaborazione con Konami, sia stato realizzato con l'aiuto di software AI . Navok respinge totalmente queste affermazioni.

Da dove nascono le accuse a Silent Hill: Ascension

L'idea che Silent Hill: Ascension utilizzasse l'IA deriva da vari momenti della serie che i fan consideravano particolarmente strani, tra cui il recente "uomo delle bacche" (di cui potete vedere un filmato qui sopra), che sembra essere stato l'elemento principale che ha scatenato la dichiarazione di Genvid Holdings.

In una recente intervista con Vulture, Navok ha dichiarato che, sebbene l'IA sia stata presa in considerazione all'inizio del progetto Ascension, i test su di essa hanno portato a scarsi risultati e a un'esperienza che un membro dello staff di Genvid ha definito "lynchiana". Da lì, il suo coinvolgimento in Silent Hill: Ascension è stato scartato.

Navok aveva però scritto su X pubblicamente che tutti i progetti futuri dell'azienda utilizzeranno personaggi AI. Inoltre, il Chief Creative Officer di Genvid ha partecipato a un panel e ha tenuto un discorso al Simulations Summit di quest'anno, un evento tecnologico incentrato sull'IA. Chiaramente la compagnia è interessata a tale tecnologia.

Come detto, però, Navok ha affermato che l'IA non è stata utilizzata e per il momento non abbiamo modo di provare il contrario.

Sappiamo anche che la chat censura "Kojima", ma non parolacce e bestemmie.