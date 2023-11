Nothing proverà a risollevare il mercato degli smartphone a prezzo budget con il nuovo Phone (2a)

Nothing intende conquistare una fetta di mercato degli smartphone economici con Nothing Phone (2a), il nuovo modello a basso prezzo.

La società Nothing, di Carl Pei, storico co-fondatore di OnePlus, ha fatto il suo ingresso nel mercato non molto tempo fa. Dopo il notevole successo ottenuto con l'approdo delle Nothing ear, l'azienda ha presentato il suo primo smartphone di proprietà; attualmente, la seconda generazione della linea è già disponibile sul mercato.

Pare ora che il produttore stia progettando il lancio di un modello dal costo più accessibile. Benché non si sia ancora assistito al debutto di un vero flagship da parte di Nothing, è interessante notare che l'azienda londinese sembri seguire un approccio simile a quello di Google.

Come emerso recentemente, il nuovo modello, denominato Nothing Phone (2a), potrebbe configurarsi come il primo budget smartphone di casa Nothing.

In linea con i canoni Nothing ha lanciato il suo ultimo smartphone, Nothing Phone (2), in data 11 luglio 2023 Secondo quanto riportato da una fonte, il modello in questione sarebbe contrassegnato dal numero AIN142, suggerendo che potrebbe essere destinato inizialmente al mercato indiano. Secondo quanto dichiarato dall'informatore @saaaanjjjuuu, si presume che il Nothing Phone 2a sarà caratterizzato da uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con una fotocamera posizionata centralmente e un pannello posteriore trasparente, in linea con l'estetica di design caratteristica di Nothing. Nothing Phone (2a) sembrerebbe configurarsi come una variante economica del Nothing Phone (2), per cui dovrebbe mantenere un design simile. È interessante notare che, a differenza del suo predecessore, non dovrebbe presentare ritagli nel LED di dimensioni maggiori, suggerendo una configurazione più sobria in questo aspetto. Tale scelta estetica sembrerebbe coerente con l'idea che il dispositivo sia orientato verso una fascia di mercato più accessibile.