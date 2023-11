Classifica Steam: Deck è al primo posto, Battlefield V sorprende grazie ai Saldi Autunnali

Come ogni settimana SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi in dollari. Al primo posto troviamo nuovamente Steam Deck, con le vendite che hanno subito una netta impennata dopo il lancio del modello OLED.

Vediamo la top 10 di Steam della settimana del 21 - 28 novembre 2023: