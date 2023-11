The Last of Us 2 Remastered: la Stagione 2 di HBO avrà almeno un elemento dei 'Livelli Perduti'

Neil Druckmann, il creative director di The Last of Us, nonché produttore e sceneggiatore dell'adattamento live action di HBO, ha svelato che la seconda stagione della serie TV avrà almeno un elemento basato sui "Livelli Perduti" di The Last of Us Parte 2 Remastered. Per chi non lo sapesse, i Livelli Perduti rappresentano delle sezioni di The Last of Us Parte II tagliate dal gioco originale per PS4, che verranno integrate come bonus della versione rimasterizzata in arrivo su PS5 il prossimo 19 gennaio 2024.

Stando ai dettagli noti al momento, non saranno dei livelli completi, ma sequenze in uno stadio non definitivo dello sviluppo che permetteranno ai giocatori di scoprire delle location inedite, il tutto accompagnato dal commento del team di Naughty Dog che svelerà vari aspetti di ogni sezione.