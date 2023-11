The Last of Us, Stagione 2: HBO potrebbe aver rinviato l'inizio delle riprese

A quanto pare le riprese della Stagione 2 di The Last of Us inizieranno con alcune settimane di ritardo , allungando dunque i tempi di produzione e l'attesa per gli spettatori.

The Last of Us: la Stagione 2 si farà attendere a lungo

Pedro Pascal interpreta Joel

In precedenza HBO ha confermato che la seconda stagione di The Last of Us dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2025, dunque l'attesa è ancora piuttosto lunga.

Sappiamo già che le vicende seguiranno quelle narrate in The Last of Us Parte 2, per quanto il director Neil Druckmann ha riferito che non basterà una sola stagione per coprire tutti gli eventi del videogioco. Inoltre, il giornalista Jeff Sneider potrebbe aver svelato l'attrice che interpreterà Abby, un personaggio che sarà centrale nelle vicende dei prossimi episodi della serie HBO.