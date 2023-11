The Last of Us, la serie HBO: forse svelata l'attrice di Abby nella Stagione 2

Stando al giornalista Jeff Sneider, fonte di scoop ritenuta molto attendibile nell'ambito televisivo e cinematografico, HBO sarebbe in trattativa con l'attrice Kaitlyn Dever per il ruolo di Abby nella serie TV di The Last of Us.

Se avete conosciuto l'universo di The Last of Us solo attraverso la serie TV di HBO, quello di Abby è comprensibilmente un nome del tutto nuovo. Senza fare spoiler imperdonabili, possiamo semplicemente anticiparvi che si tratta di un personaggio della massima importanza nel secondo gioco della serie Naughty Dog e di conseguenza anche nella Stagione 2 dell'adattamento live action di HBO.

Kaitlyn Dever è un'attrice statunitense già nota nell'ambito di film e serie TV e in particolare per aver recitato in "Unbelievable", "La Rivincita delle Sfigate", "Short Term 12" e "L'Uomo di Casa". Nel corso della sua carriera ha ricevuto due candidature ai Golden Globe e un premio all'Emmy.