Nvidia ha confermato i nuovi giochi che supportano DLSS, Reflex e Game Ready

NVIDIA Reflex e Game Ready

Call of Duty: Modern Warfare III

Inoltre, la tecnologia NVIDIA Reflex - che riduce la latenza di sistema - è stato introdotto in vari giochi nell'ultimo periodo, come Alan Wake 2, Counter-Strike 2, RIPOUT e Desynced. Ora, arriva anche su World of Warcraft: The War Within, il gioco di Blizzard. Reflex offrirà la migliore latenza di sistema per i possessori di GeForce RTX e ridurrà la latenza di sistema fino al 26% rispetto agli utenti della serie GeForce GTX 900.

Per quanto riguarda i driver GeForce Game Ready - pensati per ottimizzare i giochi - sono ora disponibili per Call of Duty: Modern Warfare 3, il nuovo sparatutto di Activision. Il gioco supporta anche DLSS 3 e DLAA.