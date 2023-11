Cities Skylines 2 ha perso il 70% dei giocatori su Steam, ma non c'è nulla di strano

Negli ultimi quattro giorni, quindi, il 70,2% in meno di persone ha giocato a Cities Skylines 2 rispetto al lancio, avvenuto come detto appena tre settimane fa.

Il numero di giocatori di Cities Skylines 2 su Steam è sceso del 70% dal lancio, avvenuto appena tre settimane fa. A una prima lettura si potrebbe pensare che ci sia qualcosa che non va. Analizzando i dati, se confrontati con quelli dell'originale Cities Skylines, si capisce però che il nuovo gioco di Colossal Order e Paradox sta registrando risultati normalissimi. Vediamo però i dettagli.

I numeri di Cities Skylines 2 non sono strani

Sembra un dato piuttosto negativo ma se confrontato con i dati del primo Cities Skylines, in realtà, appare del tutto normale. Pubblicato il 10 marzo 2015, il precedente gioco ha raggiunto un picco di 57.421 giocatori. Il dato successivo disponibile risale al 1° aprile, quando Cities 1 ha visto 26.873 giocatori. Successivamente, i dati saltano al 19 aprile.

Se sommiamo i dati del 1° aprile, del 19 aprile, del 20 aprile e del 21 aprile e facciamo una media, otteniamo 17.785. Ciò significa che solo il 30,9% del picco iniziale di giocatori di Cities 1 stava ancora giocando, circa un mese dopo. Se Cities Skylines 2 ha perso il 70,2% dei suoi giocatori in tre settimane, Cities Skylines 1 ha perso il 69,1% in un periodo di tempo molto simile.

Quindi, quello che potrebbe sembrare un calo vertiginoso che preannuncia il lento abbandono di Cities Skylines 2, potrebbe in realtà essere una situazione di ordinaria amministrazione. Il primo capitolo della saga si è rivelato un successo, quindi i dati del secondo capitolo posso essere visto come potenzialmente positivi, se non caleranno ulteriormente.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Cities: Skylines 2.