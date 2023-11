Lies of P: patch 1.3 disponibile con un nuovo costume e modifiche a difficoltà e bilanciamento

Neowiz ha pubblicato la patch 1.3 di Lies of P, che come promesso porta un buon numero di modifiche al bilanciamento, miglioramenti in termini di "Quality of Life" e anche qualche contenuto gratuito.

Stando alle note dell'aggiornamento, disponibili in inglese sul sito ufficiale di Lies of P, la patch introduce un nuovo costume composto da quattro pezzi da Alchimista.

Rimanendo in tema di personalizzazione è stato aggiunto una nuova categoria al menu dei costumi che permette di equipaggiare Maschera e Accessorio insieme nella sezione Acconciatura. Molto gradita anche l'aggiunta di un'opzione che permette di modificare a piacimento le dimensioni dei sottotitoli.

Per il resto l'aggiornamento include un gran numero di modifiche al bilanciamento e alla difficoltà nel mondo. Per quanto riguarda questo secondo punto, è stata modificata la velocità degli attacchi di alcuni nemici per renderli più intuitivi, è aumentata la durata dello stordimento dopo aver rotto la postura ed è stato modificato il punto di spawn di alcuni nemici e trappole.