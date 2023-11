Lies of P: prime immagini sul nuovo DLC e patch per il bilanciamento in arrivo

Neowiz e Round8 hanno annunciato varie novità in arrivo per Lies of P, con una sostanziosa patch per il bilanciamento in arrivo a novembre anche alcune informazioni sul DLC, di cui sono state pubblicate un paio di immagini come illustrazioni dimostrative.

Con una particolare "video lettera" ai giocatori, il director Jiwon Choi ha riferito che i lavori su Lies of P continuano a pieno regime, ringraziando tutti per aver raggiunto 1 milione di copie vendute nel primo mese, peraltro nonostante il lancio direttamente all'interno di Xbox Game Pass che avrebbe potuto avere un impatto maggiore sulla quantità di acquisti standard.

A novembre è previsto l'arrivo di una grossa patch in grado di apportare cambiamenti in termini di bilanciamento ad armi e personaggi, oltre a diversi miglioramenti in termini di "Quality of Life" per modificare l'approccio anche nelle prime fasi del gioco.

Con l'update arriverà peraltro anche un nuovo costume gratuito, come ringraziamento ai giocatori per l'ottima risposta sul mercato, oltre a un'opzione che consente di indossare occhiali e cappello in maniera separata, per aumentare le possibilità di personalizzazione.