Lies of P: oltre 1 milione di copie vendute in meno di un mese, nonostante Xbox Game Pass

Lies of P ha superato il tetto del milione di copie vendute nel mondo in meno di un mese dal debutto su PC e console.

La conferma arriva da un comunicato congiunto di Neowiz e il team di sviluppo di Round8, che parlano di un traguardo incredibile per un gioco realizzato in Corea del Sud e ringraziano i giocatori per il supporto.

"Questo incredibile traguardo per Lies of P dimostra il potenziale dei giochi per console coreani sulla scena mondiale", ha detto Seungchul Kim, co-CEO di Neowiz. "Il progetto Lies of P è stato un'impresa impegnativa per Neowiz e Round8 Studio e siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti con questo titolo".

"L'accoglienza è stata incredibile finora, e siamo molto grati che oltre un milione di giocatori abbiano già intrapreso il loro viaggio attraverso Krat", ha aggiunto il director Jiwon Choi. "Allo stesso modo, siamo entusiasti di ciò che il futuro riserva a Lies of P, e non vediamo l'ora di condividere di più quando sarà il momento giusto."