Persona 3 Reload: un trailer con protagonista Junpei Iori con sequenze di gameplay

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer di Persona 3 Reload dedicato ai vari personaggi principali del gioco. Questa volta è il turno di Junpei Iori , l'esuberante e aspirante donnaiolo del gruppo, doppiato da Zeno Robinson nella versione inglese e da Kosuke Toriumi per quella giapponese.

Persona 3 Reload arriva il prossimo anno su PC, console e Game Pass

Vi ricordiamo che Persona 3 Reload sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S, PS5, PS4 e Xbox One a partire dal 2 febbraio 2024. Sin dal lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft e sarà sottotitolato in lingua italiana.

Persona 3 Reload è un remake del terzo capitolo della serie Atlus uscito ormai nel lontano 2006. Potrà vantare un comparto grafico nuovo di zecca, nuove tracce musicali e altre riarrangiate dall'originale, sottotitoli in 13 lingue differenti (italiano probabilmente incluso) e nuovi eventi. Anche lato gameplay ci sono delle novità e ad esempio il sistema di combattimento integrerà alcuni degli elementi di Persona 5, come la meccanica del "Cambio".