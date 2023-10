Dragon Ball: il cosplay di C18 di soryu_geggy_cosplay è praticamente perfetto

C'è grande fermento tra i fan di Dragon Ball in questi giorni per via dell'annuncio della nuova serie animata Dragon Ball Daima in arrivo durante il prossimo anno, del resto parliamo di un brand immortale che tra manga, anime, videogiochi e altre opere multimediale ha creato un seguito di milioni di fan nel mondo. Rimanendo in tema oggi vi proponiamo un nuovo cosplay di C18 realizzato dall'italiana soryu_geggy_cosplay.

C18 è una dei letali cyborg creati dal malvagio Dottor Gelo per assassinare Goku, nemico giurato del Fiocco Rosso. Durante la saga di Cell viene introdotta come antagonista ma con il proseguire della storia diventa un'alleata dei Guerrieri Z, , si innamora di Crilin e ha una figlia di nome Marron.

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, soryu_geggy_cosplay si è ispira alla versione di C18 vista in Dragon Ball Z. Il risultato è un cosplay classico, semplice ma sempre di grande impatto e curato in ogni dettaglio.