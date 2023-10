Silent Hill, il cosplay dell'Infermiera da Kalinka Fox è a dir poco inquietante

L'Infermiera di Silent Hill è l'ultimo, inquietante cosplay realizzato da Kalinka Fox, che ha pensato di rendere omaggio al classico survival horror di Konami quando mancano ormai pochi giorni a Halloween.

Si tratta di un'interpretazione molto particolare, che riprende le tonalità oro viste in Homecoming e colpisce per la qualità della maschera e degli accessori, incluso il piccolo ma letale coltello seghettato che la modella russa impugna per l'occasione.

Come abbiamo riportato alcuni giorni fa, la data di uscita del remake di Silent Hill 2 potrebbe essere annunciata a breve e proprio come Kalinka non vediamo davvero l'ora di immergerci nuovamente nelle atmosfere della saga.