Overwatch 2, il cosplay di EDM D.Va da nymphahri è divertente e colorato

nymphahri è una EDM D.Va particolarmente divertente e colorata nel suo ultimo cosplay, dedicato come avrete capito alla celebre eroina che abbiamo ritrovato di recente in Overwatch 2.

Munita in questo caso di una skin speciale, D.Va è una ex giocatrice professionista che combatte a bordo di un potente mech per difendere i confini della Corea del Sud dall'attacco dei malvagi invasori meccanici Gwishin.

L'interpretazione realizzata dalla modella italiana è anche stavolta clamorosa, caratterizzata da colori talmente brillanti che bucano lo schermo e impreziosita da un bel sorriso radioso, ormai un marchio di fabbrica per questa talentuosa cosplayer.