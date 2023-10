Overwatch League: Blizzard la chiude definitivamente, si terminerà con la stagione 2023

Dopo la conclusione della stagione 2023 , Blizzard porrà fine all' Overwatch League per cercare di ridefinire i dettagli del suo programma esport, che è da tempo in difficoltà.

Cosa è successo alla Overwatch League, in breve

Overwatch 2 continua a non essere molto apprezzato

Annunciata originariamente nel 2016, con una stagione inaugurale seguita due anni dopo, la Overwatch League è stata un tentativo di Blizzard di promuovere l'allora nuovo Overwatch e di affermarsi ulteriormente nella scena degli esports. Sebbene l'editore sia riuscito ad attirare alcuni giocatori di alto livello da tutto il mondo nel suo programma competitivo, i ritardi nello sviluppo di Overwatch 2 e le preoccupazioni per le accuse di discriminazione da parte di Blizzard hanno portato la Overwatch League a perdere inserzionisti negli ultimi anni, mettendo in dubbio il futuro finanziario dell'organizzazione.

I primi segnali sulla precarietà del futuro dell'Overwatch League sono arrivati pochi mesi fa, quando un rapporto finanziario di Activision Blizzard ha rivelato che le squadre erano pronte a votare un nuovo accordo operativo.

Secondo i termini proposti da Blizzard, le squadre dell'Overwatch League che avessero votato per non continuare il programma avrebbero avuto diritto a un pagamento di 6 milioni di dollari. Questo ha dato alle squadre che partecipano all'Overwatch League un forte incentivo finanziario a non continuare la loro collaborazione con il programma. Le squadre che non avevano ancora pagato la quota di affiliazione per l'anno in corso avrebbero guadagnato ancora di più in seguito al condono delle quote dovute a Blizzard; VentureBeat aveva spiegato che questo ha creato un "incentivo di 12-13,5 milioni di dollari per squadra a lasciare che la lega si sgretolasse".