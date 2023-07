Activision Blizzard: tagli al personale esport, il futuro della Overwatch League pare a rischio

In base alle informazioni presenti nell'ultimo resoconto finanziario di Activision Blizzard e un report di The Verge, pare che siano stati licenziati circa 50 dipendenti della divisione esport e che il futuro della Overwatch League sia a rischio.

Nell'ultimo resoconto per gli azionisti, Activision Blizzard ha affermato di aver modificato i termini dell'accordo con le squadre partecipanti alla Overwatch League, che dovranno decidere se accettarlo e adeguarsi o se rifiutare e chiamarsi fuori dalla competizione.

"Nel corso del secondo trimestre abbiamo modificato alcuni termini dei nostri accordi di collaborazione con le squadre che partecipano alla Overwatch League. Secondo i termini modificati, dopo la conclusione dell'attuale stagione dell'Overwatch League, le squadre voteranno un accordo operativo aggiornato. Se le squadre non voteranno per continuare con un accordo operativo aggiornato, verrà pagata una tassa di risoluzione di 6 milioni di dollari a ciascuna squadra partecipante (per un totale di circa 114 milioni di dollari)."

Ciò significa che se un buon numero di squadre non dovesse accettare l'accordo e tirarsi indietro, la Overwatch League potrebbe teoricamente chiudere i battenti. Si tratta chiaramente di un'ipotesi molto pessimistica, ma d'altro canto il torneo per il momento si sta rivelando meno fruttuoso di quanto auspicato da Activision Blizzard.

A pesare sulla competizione, stando a The Verce, ci sono anche circa 400 milioni di dollari di mancate entrate relative alle quote di partecipazione che le squadre dei circuiti di Overwatch e Call of Duty pagano ogni anno. Prima c'è stato il rinvio dei pagamenti deciso da Activision Blizzard per non gravare sulle squadre durante la crisi legata al Covid-19 e successivamente, secondo quanto riportato dallo Sports Business Journal, l'azienda avrebbe deciso di scontare alle squadre di Overwatch parte dei 20-35 milioni di dollari che avrebbero dovuto pagare.

In tutto ciò c'è da considerare il divorzio tra Activision Blizzard e NetEase, con i giochi della compagnia che di conseguenza sono stati chiusi in Cina, uno dei paesi più attivi in ambito eSport. Inoltre, ad aprile la squadra dei Chengdu Hunters ha deciso di non prendere parte alle prime settimane della stagione 2023 della Overwatch League per poi ritirarsi del tutto a giugno.

Alla luce di tutto questo e un minore interesse negli esports in generale, è lecito supporre che i proprietari delle squadre potrebbero scegliere di non continuare con la lega, di accettare il pagamento di 6 milioni di dollari e di porre fine alla Overwatch League.