Overwatch, il cosplay di Tracer da narga_lifestream si tiene in forma

L'acconciatura non può trarre in inganno, così come il colore dell'abito indossato dalla ragazza, mentre ovviamente mancano le iconiche pistole che costituiscono l'equipaggiamento di Tracer: evidentemente ha dovuto lasciarle nello spogliatoio.

Tracer è protagonista di uno degli ultimi cosplay di narga_lifestream : la modella russa ha voluto vestire nuovamente i panni della celebre combattente di Overwatch, ritraendola in questo caso durante una sessione di allenamento in palestra.

Intanto però Overwatch 2 è in crisi

È interessante notare come si stiano moltiplicando di recente i cosplay dedicati al mondo dello sparatutto Blizzard, proprio mentre Overwatch 2 è in crisi e non c'è ancora una precisa strategia per rilanciarlo, dopo alcune scelte molto controverse compiute per il secondo episodio.

