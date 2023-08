Netflix, serie TV e film più visti in Italia: Top 10 al 30 luglio, I Cesaroni spuntano in classifica

Netflix ha svelato la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia nei sette giorni compresi tra il 24 e il 30 luglio. La Top 10 vede The Witcher di nuovo in cima, con però varie novità. Vediamo subito le serie TV più viste:

The Witcher Stagione 3 Baki Hanma Stagione 2 Avvocato di difesa: The Licoln Lawyer Stagione 2 Il colore delle magnolie Stagione 3 Too Hot to HandleStagione 5 Il Sarto Stagione 2 Il Racconto Perfetto - Miniserie I Cesaroni Stagione 1 Gossip Girl Stagione 1 Avvocato di difesa: The Licoln Lawyer Stagione 1

Le locandine delle serie TV più viste su Netflix dal 24 e al 30 luglio

Tra le novità della settimana, perlomeno per quanto riguarda la classifica di Netflix, troviamo l'anime Baki Hanma, la seconda stagione de Il Sarto, Il Racconto Perfetto e I Cesaroni, che non mancano di reclamare una posizione in Top 10 anche dopo molti anni. Tra tutte le serie, Avvocato di difesa: The Licoln Lawyer Stagione 1 è quella che può vantare più settimane in Top 10 (otto, per la precisione), bene anche The Witcher che ritorna in cima dopo la terza posizione della settimana precedente.