Netflix, serie TV e film più visti in Italia: Top 10 al 23 luglio, Too Hot to Handle batte The Witcher

Netflix ha svelato le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia dal 17 al 23 luglio 2023. Iniziamo prima di tutto vedendo la classifica della serie TV più viste su Netflix:

Avvocato di difesa: The Lincoln Lawyer - Stagione 2 Too Hot to Handle - Stagione 5 The Witcher - Stagione 3 Fascino Letale - Stagione 1 Gossip Girl - Stagione 1 Michelle Buteau Survival of the Thickest - Stagione 1 Avvocato di Difesa: The Lincoln Lawyer - Stagione 1 Il colore delle magnolie - Stagione 3 Il Principe - Stagione 1 Gossip Girl - Stagione 2

Come potete vedere, in cima alla classifica vi è Avvocato di difesa: The Lincoln Lawyer, che riesce a essere in classifica con anche la prima stagione. The Witcher 3 è in Top 10 per la quarta settimana, ma si accontenta di un terzo posto dietro a Too Hot to Handle, show di grande successo di Netflix. Tra le novità della settimana troviamo invece Michelle Buteau Survival of the Thickest, Il colore delle magnolie e la seconda stagione di Gossip Girl (la prima è in Top 10 per la seconda settimana).