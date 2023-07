Ratchet & Clank: Rift Apart, trailer di lancio per la versione PC

Certo, l'analisi di Digital Foundry solleva qualche dubbio su questa nuova versione del gioco, che a quanto pare è arrivata all'appuntamento con l'uscita in condizioni non propriamente ideali e avrebbe avuto bisogno di un po' di tempo in più.

Ratchet & Clank: Rift Apart è disponibile a partire da oggi anche su PC , e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio pubblicato da Insomniac Games per celebrare il debutto dell'esclusiva PlayStation sulla piattaforma Windows.

Ottimizzazioni a posteriori

Sembra insomma che anche in questo caso gli utenti PC dovranno attendere un po' per poter apprezzare appieno le pur evidenti qualità di quest'avventura, caratterizzata dall'inedito meccanismo dei portali che sfrutta appieno la velocità degli SSD per catapultarci da uno scenario all'altro nel giro di pochi istanti.

Sarà anche questo un percorso sofferto come quello di The Last of Us Parte 1? A giudicare dalle attuali criticità della conversione immaginiamo che i problemi verranno sistemati più rapidamente, ma sul piano della scalabilità e delle ottimizzazioni è tutto da vedere.