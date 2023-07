Armored Core 6 sarà 'oscuro' e in stile 'vecchia science fiction': la musica rifletterà questi temi

Le parole di FromSoftware su Armored Core 6 e il rapporto con la musica

Armored Core 6 sarà oscuro

"Hoshino-san sarà il compositore principale anche di Armored Core 6", ha dichiarato il director di Armored Core 6 Masaru Yamamura. "Per quanto riguarda il rapporto tra sound design e game design, la maggior parte di esso si riduce a fornire temi e motivazioni generali per il gioco, come ad esempio un'atmosfera oscura, da vecchia science fiction. Volevamo che nel gioco ci fosse un senso di solitudine e di nostalgia, quindi gli diamo queste nebulose "parole chiave" e lui compone quello che vuole sulla base di queste. Ritroviamo quelle [canzoni], le inseriamo nelle missioni e vediamo come si svolge il gioco. Forse abbiamo bisogno di qualche picco qui o di qualche calo qui e lo regoliamo in base al tempo e alla tempistica delle missioni, delle battaglie con i boss e così via. Man mano che [le canzoni] tornano, gli diamo più parole chiave con cui lavorare e gli permettiamo di darsi da fare, in pratica".

L'intervallo di 10 anni dal precedente gioco di Armored Core ha avuto un ruolo importante nel determinare il tono che FromSoftware voleva trasmettere, perché sia lo sviluppatore che l'ambientazione narrativa si sono evoluti radicalmente dal 2013.

"In termini di come [queste 'parole chiave'] differiscono dai precedenti Armored Core questa volta, pur stabilendo una sensazione di vecchia sci-fi nostalgica, la scala e la tecnologia del mondo sono aumentate enormemente rispetto ai precedenti giochi Armored Core", ha detto Yamamura. "In Armored Core 6 vedrete questo tipo di immagini e ambientazioni quasi nello spazio. Volevamo quindi che questa grandezza fosse trasmessa anche attraverso la musica. Gran parte della direzione musicale è legata anche a questo aspetto del gioco".

Vi ricordiamo poi che abbiamo provato le prime ore di questo attesissimo gioco di FromSoftware.