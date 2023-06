One-Punch Man: il cosplay di Tatsumaki di narga_lifestream prende vita in un video

One-Punch Man è uno dei fenomeni di maggior successo degli ultimi dieci anni, con il manga di One e illustrato da Yusuke Murata che ha conquistato milioni di fan offrendo un mix di combattimenti spettacolari e tanta ironia. Risulta popolare anche nel panorama dei cosplayer, come ci ricorda narga_lifestream con il suo cosplay di Tatsumaki.

Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto, Tatsumaki (o Tornado nella versione italiana) è una potentissima esper in grado di causare veri e proprio cataclismi con i suoi poteri psichici, nonché uno dei membri più forti dell'Associazione degli Eroi. Ha un carattere lunatico e non sopporta che le si manchi di rispetto, il che dà vita a vari momenti comici in One-Punch Man quando si scontra con l'atteggiamento disinteressato del protagonista Saitama nei suoi confronti.

Difficile muovere qualche critica al cosplay realizzato da narga_lifestream, che, come potrete vedere nel video sottostante, sembra davvero molto curato, sia per quanto riguarda trucco e parrucca che l'iconico costume nero del personaggio, anche se in questo caso la cosplayer si è presa qualche libertà con le spaccature che caratterizzano il vestito.

