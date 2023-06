Among Us: serie animata annunciata da Innersloth e CBS Studios

Among Us presto diventerà una serie animata. La notizia arriva da un report di Variety, successivamente confermato da Innersloth, lo studio autore del celebre gioco per PC, console e dispositivi mobile.

Stando ai primi dettagli, lo show sarà realizzato da CBS Studios e diretto da Owen Denis, il creatore della serie Infinity Train, che guiderà il team dello studio di animazione Titmouse (Big Mouth, Star Treck: Lower Desk). Forest Willard, Marcus Bromander e Carl Neisser di Innersloth saranno i produttori esecutivi insieme a Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina di Titmouse.

La trama ricalcherà fedelmente quella del gioco, con un gruppo di astronauti impegnati nelle operazioni necessarie per esplorare lo spazio profondo mentre cerca di smascherare un alieno assassino che ha assunto le fattezze di un membro dell'equipaggio.

Per il momento non è stato indicato un periodo di pubblicazione per la serie animata di Among Us, né su quale piattaforma verrà messa in onda, in quanto sono dettagli che ancora non sono stati definiti.

Lanciato nel 2018 su PC e dispositivi mobile, dopo un inizio in sordina Among Us è divenuto un vero e proprio fenomeno di costume, anche grazie al supporto di alcuni influencer che hanno cominciato a giocarlo con assiduità online. In seguito è arrivato anche su console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.