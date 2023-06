Resident Evil 4 Remake: spuntano nuovi obiettivi su Steam, DLC Separate Ways in arrivo?

Capcom ha aggiunto una serie di obiettivi misteriosi alla versione PC di Resident Evil 4 Remake su Steam, suggerendo l'arrivo di nuovi contenuti a breve, magari il tanto atteso, seppur non confermato, DLC "Separate Ways" con protagonista Ada Wong.

Come segnalato da Dusk Golem su Twitter, in totale sono stati aggiunti 7 obiettivi, tutti con icone, nomi e descrizioni generiche, il che dunque non offre alcun indizio sulla natura dei presunti contenuti di prossima uscita.

Per chi non lo sapesse, nel Resident Evil 4 originale è presente una modalità chiamata "Separate Ways" che si sblocca al termine della campagna. Ha come protagonista Ada Wong e mette in scena gli eventi che la riguardano e che non vengono mostrati nel gioco base.

Questo extra non è presente in Resident Evil 4 Remake e per questo motivo in molti credono che verrà pubblicato successivamente sotto forma di DLC gratuito o a pagamento. A tal proposito delle possibile tracce del DLC erano state trovate nei file di gioco poco dopo il lancio.

Come detto in apertura, la presenza di questi obiettivi su Steam sembrerebbe suggerire l'arrivo a breve di nuovi contenuti per Resident Evil 4 Remake, ma potrebbe anche rivelarsi un nulla di fatto, quindi non ci resta che attendere per scoprire se effettivamente bolle qualcosa in pentola in casa Capcom.