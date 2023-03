Resident Evil 4: Separate Ways, tracce del DLC trovate nel codice del remake

Si torna a parlare della possibilità che il DLC Separate Ways sia previsto per Resident Evil 4 Remake, questa volta con dei veri e propri indizi trovati all'interno del codice del gioco, attraverso un'operazione di datamining.

L'idea era già emersa in precedenza, quando Dusk Golem aveva riferito della possibilità dell'arrivo del DLC Separate Ways per il remake, in linea con quanto era presente anche nel gioco originale, ma in questo caso ci sarebbe qualche traccia più concreta.

Il dataminer Gosetsu ha trovato, all'interno del codice di Resident Evil 4 Remake, una cartella chiamata "The Another Order" tra i file del gioco. Tale è il titolo giapponese del mini-game noto in occidente come Separate Ways, facendo pensare che tale contenuto sia previsto anche per il remake.



La modalità in questione ha per protagonista Ada Wong e mette in scena gli eventi che la riguardano in modo da spiegare la sua presenza in Resident Evil 4, dopo la sua prima apparizione in Resident Evil 2.

Il rilascio della modalità come DLC sarebbe in linea con quanto fatto anche con Mercenari, presente inizialmente come contenuto originale e riproposto nel Remake come pacchetto aggiuntivo gratuito. A questo punto, attendiamo eventuali delucidazioni da parte di Capcom.