Resident Evil 4, il trailer di lancio rivela la data di uscita del DLC Mercenari

Resident Evil 4 è protagonista di uno spettacolare trailer di lancio che, oltre a celebrare il debutto del remake su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S, rivela anche la data di uscita del DLC Mercenari, che potrà essere scaricato gratuitamente dal 7 aprile.

Disponibile da oggi, accolto con voti ottimi anche su EDGE, Resident Evil 4 è il rifacimento del capitolo pubblicato originariamente nel 2005, che ai tempi ha rappresentato una rivoluzione per il genere survival horror e per le esperienze in terza persona in generale.

Per quanto riguarda invece la modalità Mercenari, come saprete si tratta di un contenuto che fa ormai parte della tradizione per la serie Capcom, e che consente di rigiocare i vari livelli della campagna impostandoli come sfide prettamente action, in cui bisogna sopravvivere all'attacco dei nemici e totalizzare il punteggio più alto possibile.

Nella recensione di Resident Evil 4 abbiamo sottolineato come la campagna sia stata migliorata in vari modi, così come il comparto narrativo del gioco e il gameplay, che mantiene la libertà e la dinamicità che da sempre lo caratterizzano.