Mighty DOOM è il gioco free-to-play più scaricato su App Store e Google Play

Mighty DOOM è il gioco free-to-play attualmente più scaricato su App Store e Google Play, e a poche ore dal lancio ufficiale anche le recensioni degli utenti sono ottime: sembra proprio che lo sparatutto mobile abbia centrato il bersaglio.

Molto simile nelle meccaniche alla formula che abbiamo descritto nella recensione di Tomb Raider Reloaded, il titolo Bethesda si presenta come un single stick shooter da giocare con il terminale tenuto in verticale e un approccio in stile roguelike.

A differenza dell'avventura cartoonesca di Lara Croft, in Mighty DOOM il nostro personaggio spara anche mentre si muove, il che cambia parecchio le dinamiche e dà vita a situazioni tendenti al bullet hell, in cui si evita la pioggia di fuoco nemica mentre al contempo si risponde agli attacchi con le armi equipaggiate.

Dicevamo delle recensioni degli utenti: al momento il gioco può vantare una media di 4,9 stelle su 5 su App Store e di 4,7 stelle su 5 su Google Play: un risultato decisamente positivo, in attesa del responso della critica.