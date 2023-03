Cyberpunk: Edgerunners, il cosplay di Lucy da Shirogane vi farà innamorare

Cyberpunk: Edgerunners ha avuto dei grandi momenti di popolarità, anche e soprattutto fra gli appassionati di cosplay, e in particolare Lucy ha ispirato tantissime persone a interpretarla: ecco perché Shirogane ha deciso di dedicarle il suo ultimo lavoro.

In procinto di dedicarsi a un tour italiano, Shirogane sarà presente al Romics dal 31 marzo al 2 aprile e queste foto si pongono senza dubbio come un eccellente biglietto da visita per la modella russa, che in questo caso indossa un abito realizzato da Berger e una parrucca fornita da Holish Cosplay Shop.

Tornando all'anime di riferimento per questo lavoro, Cyberpunk: Edgerunners ha vinto il premio Anime of the Year ai Crunchyroll Anime Awards e un suo ritorno con una seconda stagione viene dato praticamente per scontato, visto il grande successo riscosso dai primi episodi su Netflix.

Per quanto riguarda invece Shirogane, in vista del suo arrivo in Italia è decisamente il caso di ripassare i suoi lavori più recenti: Makima da Chainsaw Man, Seraphine da League of Legends, Yae Miko da Genshin Impact e Nazuna Nanakusa da Call of the Night.