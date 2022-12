League of Legends, il cosplay di Seraphine da Shirogane ci ricorda che è quasi Natale

Il nuovo cosplay realizzato da Shirogane è una versione festizia di Seraphine, il celebre personaggio di League of Legends, che ritroviamo nella foto in un abito decisamente natalizio. Sentite l'atmosfera, sì?

La "cantante sognatrice" di League of Legends, appena approdato su Xbox Game Pass con i suoi contenuti, è dotata della capacità di percepire le anime delle altre persone, e il suo splendido canto è in grado di risuonare in tutte le cose.

"Nella sua giovinezza venne travolta da quei suoni che ora invece le sono d'ispirazione, trasformando il caos in una sinfonia", si legge sul sito ufficiale di LOL. "Si esibisce per le città sorelle a ricordo che non sono soli, che insieme sono più forti e che, ai suoi occhi, hanno un potenziale illimitato."

