Kill la Kill: un cosplay di Ryuko Matoi da shirogane_sama in uniforme senziente

Kill la Kill non è sfruttato moltissimo per operazioni di questo tipo, ma il cosplay di Ryuko Matoi, la protagonista della serie, da parte di Shirogane_sama dimostra ancora una volta la capacità di questa cosplayer di riprodurre i personaggi in maniera veramente accurata.

La Ryuko ricostruita da Shirogane_sama appare nell'immancabile uniforme scolastica, che è in verità Senketsu, ovvero il Kamui creato da Isshin Matoi. Si tratta di una creatura senziente costruita per combattere le biofibre, che diventa presto un prezioso alleato per la protagonista nella sua missione di rivalsa contro le ultra uniformi e nella ricerca dell'assassino del padre.

Nel caso non conosciate la serie, è probabile che la breve spiegazione risulti alquanto assurda perché, in effetti, lo è. Tutta la serie di Studio Trigger è in effetti una sorta di parodia alquanto fuori di testa di vari manga seinen e simili, ma questo solo all'apparenza, perché nasconde una trama alquanto complessa.

Al di là di questo, la ricostruzione effettuata da Shirogane_sama della protagonista risulta davvero di ottimo livello, non solo nella perfetta riproduzione di Senketsu ma anche per la capigliatura estremamente fedele all'originale e anche per la riproduzione della Scissor Blade, la particolare arma a forma di metà forbice che Ryuko è in grado di maneggiare e con cui può sconfiggere anche le ultra uniformi.

