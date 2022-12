Microsoft avrebbe proposto a Sony di portare la serie Call of Duty su PlayStation Plus

Microsoft avrebbe offerto a Sony un accordo per portare la serie Call of Duty su PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di PlayStation, sempre che la multinazionale giapponese la smetta di mettersi di traverso nell'acquisizione di Activision Blizzard, facendo di tutto per impedirla.

Sony potrebbe quindi includere i giochi della serie Call of Duty nel suo abbonamento premium (deduciamo, visto che si parla anche di cloud gaming), consentendo di giocarci anche in streaming. L'offerta è parte dell'accordo decennale proposto a Sony da Microsoft per tenere la serie Call of Duty sulle piattaforme PlayStation, accordo la cui esistenza è stata confermata da Microsoft stessa.

Sony di suo non ha ancora accettato. Probabilmente non vuole perdere l'unico vero argomento a sua disposizione per dare contro all'acquisizione e cercare di bloccarla, ossia il rischio che i giocatori PlayStation perdano la serie Call of Duty.

La notizia arriva a pochi giorni dalla decisione della Federal Trade Commission (l'ente antritrust USA) di fare causa a Microsoft per impedire l'affare. La casa di Redmond sta facendo di tutto per dimostrare la sua buona volontà, ossia che non vuole togliere la serie Call of Duty alle altre piattaforme, ma la strada si sta facendo davvero ripida.

In questo rientra anche l'accordo con Nintendo per realizzare port della serie per le sue console per dieci anni e il tentativo di accordo con Valve, rifiutato da Gabe Newell per la piena fiducia che nutre per Phil Spencer e Xbox.