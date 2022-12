The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, la nota di rilascio svela le mod usate e le specifiche PC

Prima del lancio di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, CD Projekt Red ha pubblicato la nota di rilascio ufficiale della nuova versione del gioco, con elencate tutte le mod usate, accreditate ai diversi modder, e le specifiche esclusive della versione PC, la più avanzata del gruppo.

Naturalmente la maggior parte delle modifiche sono concentrate sul lato grafico. Quindi viene specificata l'aggiunta del ray tracing, di texture 4K, di riflessi e ombre migliorate. Tra le mod segnaliamo

The Witcher 3 HD Reworked Project di HalkHogan



HD Monsters Reworked di Denroth



Immersive Real-time Cutscenes di teiji25



Nitpicker's Patch di chuckcash



World Map Fixes di Terg500

In generale, tutti gli aspetti della grafica di gioco sono stati rivisti per migliorare la resa visiva.

A essere particolarmente interessanti sono le specifiche della versione PC, con l'aggiunta della modalità "Ultra+", che aumenterà in modo significativo la qualità grafica di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition. Questo è l'elenco delle impostazioni disponibili per la modalità Ultra+:

Il numero di personaggi sullo sfondo



La qualità delle ombre



La densità dell'erba



La qualità delle texture



La distanza di visibilità del fogliame



La qualità del terreno



La qualità dell'acqua



Il livello di dettaglio

Aggiunto il supporto a DLSS 3. Disponibile solo su hardware compatibile.

Per la nota di rilascio completa in italiano, cliccate qui.