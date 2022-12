Cyberpunk 2077: CD Projekt Red ha disattivato il cloud per il lancio di The Witcher 3 next-gen

Lo studio di sviluppo polacco CD Projekt Red disattiverà il cloud di Cyberpunk 2077 per evitare problemi al lancio di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, ossia la versione di ultima generazione del suo titolo precedente in arrivo in questi giorni. Quindi per qualche giorno i salvataggi automatici delle avventure di V non saranno più caricati sul cloud.

Cyberpunk 2077 ha avuto un lancio decisamente complicato, ma con il tempo, gli aggiornamenti e la serie Cyberpunk: Edgerunners ha recuperato molto terreno. La disattivazione dell'upload sul cloud dei salvataggi inizierà alle 12pm CET. In questo modo la compagnia spera di non avere contraccolpi per l'aumento di traffico dati causato dal lancio della nuova edizione di The Witcher 3.

Purtroppo non è stato detto quando l'upload tornerà attivo, ma immaginiamo che, appena sarà passato il periodo di maggior carico, CD Projekt Red ripristinerà anche questa funzione.

Da specificare che gli altri salvataggi saranno caricati come al solito. Quindi tutti quelli manuali finiranno dritti sul cloud. Naturalmente non ci saranno problemi per i salvataggi locali di alcun tipo.