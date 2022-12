Offerte Amazon: tastiera Razer Huntsman Tournament Edition, al prezzo più basso del 2022

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare per una tastiera Razer Huntsman Tournament Edition. Lo sconto segnalato è di 50.99€, ovvero del 34%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa tastiera è 149.99€. Il prezzo attuale è il più basso del 2022: bisogna tornare al 2021 per trovare un'offerta migliore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

La tastiera Razer Huntsman Tournament Edition dispone di tasti Tasti opto-lineari Razer con risposta immediata e attivazione ottica da 1.0 mm. Permette di salvare nella tastiera fino a 5 configurazioni di profilo: ulteriori possono essere salvate nel cloud. Questa tastiera ha un design compatto senza tastierino numerico. Misura ‎14.07 x 36.21 x 3.68 cm e pesa 500 grammi.

Tastiera Razer Huntsman Tournament Edition

