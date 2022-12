Yu Suzuki coinvolto in un progetto di NFT: è l'autore degli Shenmue e di tanti altri classici

Yu Suzuki, l'autore della serie Shenmue, di Out Run e di Virtua Fighter, tra i tanti suoi capolavori, è coinvolto in un progetto legato a degli NFT, lanciato da Oasys, compagnia che si occupa di giochi per il cosiddetto web 3.0, quello basato sulle blockchain, in cui svolge il ruolo di supervisore.

L'annuncio ha anche fornito i primi dettagli sugli NFT di Suzuki, realizzati da Godtail: 10.000 personaggi free-to-own, da usare come avatar per il metaverso. Quale non è dato di sapere. In futuro ne appariranno degli altri come parte della collaborazione. Alcuni degli utilizzi di questi NFT includono oggetti fashion e gadget in gioco, ma per adesso nessuna delle due categorie è stata spiegata, anche perché non è stato menzionato alcun gioco in cui saranno utilizzabili effettivamente.

Comunque sia sono stati fatti dei nomi di compagnie collegate al progetto Oasyx NFT come sostenitori o validatori. Tra queste Bandai Namco Research e Ubisoft. Tra i sostenitori anche Netmarble e Square Enix. Tra i validatori spicca invece Sega.

Insomma, nonostante gli utenti abbiano già manifestato un forte scetticismo verso gli NFT e nonostante la fatica fatta dalla maggior parte dei metaversi ad attirare pubblico, con anche dei fallimenti clamorosi, molte compagnie stanno ancora investendo in queste tecnologie. Evidentemente sono viste come troppo convenienti, nel caso prendano piede, per essere abbandonate a cuor leggero.