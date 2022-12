Fortnite: Mr Beast arriva nel gioco e mette in premio un 1 milione di dollari, come vincere

Se sapete giocare a Fortnite e volete vincere un milione di dollari, siete fortunati, ora potete. No, non stiamo scherzando. A partire dal 13 dicembre 2022 sarà possibile partecipare alla modalità Sfida sopravvivenza MrBeast's Extreme, con scadenza 17 dicembre 2022. Chi otterrà il punteggio più alto in questa modalità vincerà il premio in denaro. I primi 100.000 classificati, invece, otterranno l'Ombrello Beastbrello, che potete vedere poco sotto.

Più precisamente, la Sfida sopravvivenza MrBeast's Extreme si svolgerà il 17 dicembre dalle 18:00 alle 21:00 ora italiana e sarà disponibile nella sezione "Competizioni Fortnite" in Scoperta. In questo lasso di tempo si potrà giocare tutte le partite che si vuole. Dopo la fine della sfida, il Punteggio della partita migliore (la partita in cui si ha ottenuto più Punteggio) determinerà il piazzamento. L'isola sarà accessibile dalla schermata Scoperta oppure con il codice isola 7990-6907-8565.

Per poter partecipare a una partita evento, un giocatore deve avere dai 13 anni in su (o altra soglia d'età, se maggiore, eventualmente richiesta nel paese di residenza di tale giocatore). Se il giocatore ha un'età inferiore ai 18 anni o all'età definita come maggiore età dal proprio paese di residenza ("Minorenne"), dovrà ricevere l'autorizzazione di un genitore o tutore legale per partecipare all'Evento. Viene precisato che i giocatori devono avere la 2FA attivata e verificata sul loro account Epic per far sì che il loro Punteggio venga conteggiato nella sfida, e avere un livello account 15 o superiore (puoi trovare il tuo livello account nella scheda "Carriera" all'interno di Fortnite).

Ombrello Beastbrello

Inoltre, a partire dal 14 dicembre, i costumi MrBeast e MrBeast6000 saranno disponibili per l'acquisto nel Negozio oggetti di Fortnite!

Per quanto riguarda invece Fortnite x My Hero Academia: Epic Games ha confermato la data di lancio della collaborazione.