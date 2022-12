Classifica europea videoludica di novembre 2022: God of War Ragnarok è primo, ma per un tecnicismo

Tramite GSD abbiamo modo di vedere i dati di vendita dei videogiochi in Europa per il mese di novembre 2022. In termini software, a vincere è God of War Ragnarok, anche se per un tecnicismo. Per quanto riguarda l'hardware, in prima posizione troviamo Nintendo Switch. Partiamo però dalla Top 20 videoludica software (in asterisco i giochi di cui non sono noti i dati digitali):

God of War Ragnarok (Sony) FIFA 23 (EA) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Pokémon Violetto (Nintendo)* Pokémon Scarlatto (Nintendo)* Sonic Frontiers (Sega) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Football Manager 2023 (Sega) Nintendo Switch Sports (Nintendo)* The Last of Us: Part 2 (Sony) Horizon: Forbidden West (Sony) NBA 2K23 (2K Games) Gran Turismo 7 (Sony) LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (Warner Bros) God of War (Sony) It Takes Two (EA) Splatoon 3* (Nintendo) Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Sony)

Come detto, in prima posizione troviamo God of War Ragnarok, ma in realtà il tutto è possibile solo perché Nintendo non condivide i dati dell'eShop. Pokémon Scarlatto e Violetto, sommati, non battono Ragnarok in formato fisico di poche unità, quindi se avessimo anche i dati digitali i due giochi sarebbero per certo i più venduti (se considerati come uno solo, ovviamente). Segnaliamo anche che in questa classifica appaiono sei giochi di Sony e sei giochi di Nintendo.

Per quanto riguarda le vendite hardware, in prima posizione troviamo Nintendo Switch, mentre in seconda posizione troviamo PlayStation 5. La console di Sony ha però venduto la metà rispetto alla console della casa di Kyoto. In terza posizione troviamo ovviamente Xbox Series X|S. Sony ha venduto il 49% in più di PS5 rispetto al novembre 2021, mentre Xbox ha visto una crescita del 22%, sempre rispetto al novembre 2021.

Atreus, Brok e Kratos in God of War Ragnarok

In termini di accessori, ne sono stati venduti 1.8 milioni in Europa a novembre 2022, con un calo dell'11% anno su anno. Il controller DualSense di PS5 è il più venduto, con una crescita del 66% anno su anno.

Per quanto riguarda le carte di ricarica per store e videogiochi, ne sono state vendute 2 milioni (-19%). A dominare sono le ricariche per PlayStation Store, Steam e Roblox, mentre sono in calo le vendite di tessere Xbox e Nintendo.

Vi lasciamo infine alla classifica dei giochi più venduti in Europa, US/Canada su PS Store a novembre 2022.