PS5: nuovo modello con lettore disco rimovibile in fase di test, per Tom Henderson

Il giornalista/insider Tom Henderson insiste sulla questione dell'esistenza del nuovo modello di PS5 con lettore disco rimovibile, il quale sarebbe attualmente entrato in fase di test e funzionerebbe "perfettamente", a quanto pare.

Non ci sono molte novità al riguardo, tranne un'ulteriore conferma che questo nuovo modello di PS5 esisterebbe veramente, anche se Sony non ha mai annunciato nulla del genere e notizie al riguardo non sono molto diffuse nemmeno al livello di voci di corridoio.



In ogni caso, Henderson è tornato sull'argomento con il messaggio riportato qui sopra, sostenendo che c'è "un piccolo aggiornamento su PlayStation 5 con drive ottico staccabile, ho sentito da due fonti adesso che il kit di test è già in fase di prova e funziona perfettamente. Ne dovremmo sentir parlare presto".

Dunque la questione sembra stia andando avanti e il nuovo modello di PS5 dovrebbe essere annunciato a breve, considerando che i test sono iniziati e il prodotto in questione dovrebbe prepararsi al lancio sul mercato. Ovviamente prendiamo ancora il tutto come voce di corridoio, non essendoci state ulteriori informazioni al riguardo.

Una soluzione del genere non offrirebbe molto di nuovo in termini tecnologici, ma si tratterebbe forse soprattutto di offrire un'ulteriore scelta in termini di prezzo agli utenti, oltre a consentire forse una produzione più dinamica e veloce per Sony stessa. In sostanza, si tratterebbe di una PS5 con base digitale ma che può diventare standard con l'applicazione aggiuntiva di un lettore ottico staccabile.

In sostanza, si tratterebbe del punto d'incontro fra i due modelli attualmente disponibili sul mercato, ovvero PS5 Digital e PS5 Standard. Già lo scorso settembre, sempre Tom Henderson aveva riferito che il nuovo modello di PS5 con lettore disco estraibile sarebbe stato disponibile per il 2023, cosa che si ricollegherebbe al nuovo rumor, in attesa di ulteriori informazioni.