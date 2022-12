Redemption Reapers annunciato, nuovo RPG strategico dagli autori di Ender Lilies

Adglobe e Binary Haze Interactive hanno annunciato Redemption Reapers, il loro nuovo gioco che si presenta come un RPG strategico ad ambientazione dark fantasy, proveniente da un gruppo di veterani dello sviluppo videoludico.

L'etichetta che si occupa della pubblicazione è quella di Ender Lilies: Quietus of the Knights, ma il gioco in questo caso presenta caratteristiche alquanto differenti e molto interessanti.

Si tratta di un RPG con elementi tattici e strategici sviluppato da vari elementi esperti nel settore, come Masayuki Horikawa (Fire Emblem, Kingdom Hearts III).

In un mondo dilaniato da una guerra sanguinaria, le armate di Mort hanno ormai conquistato buona parte delle terre emerse, portando oscurità e distruzione ovunque. Un piccolo contingente di mercenari, esperti in tattiche di combattimento, costituisce l'Ashen Hawk Brigade, che si ritrova a rappresentare l'ultimo baluardo contro le tenebre incombenti.

In base alla descrizione, sembra trattarsi di un RPG strategico, probabilmente con combattimenti a turni fortemente incentrati sulla tattica. Si tratta di gestire singolarmente i membri del party e scegliere di volta in volta la mossa da effettuare tra attacco e difesa, sviluppando le migliori tecniche e abilità in base alle caratteristiche di ogni unità.

Oltre alla gestione delle risorse e alla progressione di ogni singolo membro della Brigata, è necessario anche sviluppare un legame forte fra i singoli, in modo da compattare il gruppo. Questo avviene attraverso lo sviluppo della storia e i dialoghi tra i vari personaggi, cosa che fa pensare a una struttura mista simile a quella tipica di Fire Emblem.

Per il resto, l'ambientazione è tipicamente dark fantasy, con un particolare misto tra le caratteristiche occidentali del genere e quelle nipponiche da JRPG. C'è anche un notevole cast di doppiatori a confermare il sostrato narrativo di Redemption Reapers, come Kyle McCarley (13 Sentinels: Aegis of Ruin, NieR: Automata), Allegra Clark (Apex Legends, Dragon Age: Inquisition), David Lodge (Persona 5, Final Fantasy XV) e Lucien Dodge (Fire Emblem: Three Houses, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel series).

Redemption Reapers è atteso per febbraio 2023 su PS4, Nintendo Switch e PC, vediamo qui sopra il trailer di presentazione pubblicato nelle ore scorse.