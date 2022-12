Sonic Frontiers: vendite a oltre 2,5 milioni di copie nel primo mese dal lancio

Sonic Frontiers è partito molto bene sul mercato, nonostante un mese piuttosto ricco di concorrenti, con vendite che si attestano già sui 2,5 milioni di copie nel mondo sulle varie piattaforme, rilanciando l'icona Sega all'interno della sua serie maggiore.

I dati sono stati riferiti dall'account ufficiale Sega su Twitter, con il publisher che si dice ovviamente soddisfatto dei risultati raggiunti in un periodo di tempo relativamente breve, considerando che l'uscita è avvenuta poco più di un mese fa, l'8 novembre 2022.



Bisogna anche dire che novembre 2022 è stato un mese ricco di uscite di grosso calibro, con Pokémon Scarlatto e Violetto, God of War Ragnarok e con Call of Duty: Modern Warfare II uscito poco prima, dunque il risultato è doppiamente positivo. Questo segna un ottimo ritorno di forma per Sonic, considerando che si tratta del primo capitolo della serie maggiore dopo il Sonic Forces del 2017.

Sonic Frontiers reinterpreta la struttura tipica della serie adattandola a una sorta di open world, caratterizzato da aree in 3D molto più ampie che favoriscono l'esplorazione e introducono un gameplay un po' diverso da quello tipico della serie, decisamente più aperto e con nuove attività possibili.

Evidentemente, le novità sono state ben accolte dal pubblico, anche al di là di una ricezione un po' mista da parte della critica, come confermato dai primi voti emersi online. In ogni caso, Sonic Frontiers dovrebbe rappresentare una chiave di volta nella storia della serie, stando a quanto riferito dal capo del Sonic Team, Takashi Iizuka, in grado di influire sui prossimi capitoli.

Intanto, per il 2023 sono comunque previsti diversi nuovi contenuti ed elementi per il gioco, che è destinato ad avere un supporto lungo. Al momento è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra recensione di Sonic Frontiers per conoscerlo meglio.