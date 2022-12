Marvel's Spider-Man 2: periodo d'uscita svelato da una sceneggiatrice di Insomniac?

Il possibile periodo d'uscita di Marvel's Spider-Man 2 potrebbe essere stato svelato per sbaglio da una sceneggiatrice all'interno di Insomniac, che riporta "autunno 2023" come finestra di lancio prevista per il nuovo gioco su PS5.

L'informazione, pescata da un appassionato, è contenuta all'interno del curriculum di Jamie Mayer, che lavora in Insomniac in qualità di sceneggiatrice e ha preso parte alla scrittura della storia e dei dialoghi per Marvel's Spider-Man 2, dunque la possiamo prendere come persona informata dei fatti.



Nel suo curriculum menziona appunto di essere al lavoro sulla componente narrativa di Marvel's Spider-Man 2 presso Insomniac, segnalando anche il periodo d'uscita, forse lasciandosi sfuggire un'informazione di troppo: "Attualmente presso il team di scrittura sul prossimo Spider-Man 2 (uscita nell'autunno del 2023)", si legge infatti nella pagina dedicata all'autrice.

La Mayer sta inoltre lavorando anche a Marvel's Wolverine sempre all'interno di Insomniac, in base a quanto riferito sempre all'interno del medesimo documento. Ovviamente non possiamo prendere la cosa come un'informazione ufficiale e confermata, ma la fonte è sicuramente un elemento che ha a che fare con il team di sviluppo e con i giochi in questione.

D'altra parte, è un periodo di fervente attesa per quanto riguarda Marvel's Spider-Man 2, visto che di recente un teaser dal community director di Insomniac ha fatto pensare a novità in arrivo e il gioco è anche comparso fugacemente sul PlayStation Store. Attendiamo dunque eventuali sviluppi sulla questione.