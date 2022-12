Marvel's Spider-Man 2, un teaser dal community director di Insomniac: novità in arrivo?

Il community director di Insomniac Games, James Stevenson, ha pubblicato su Twitter un teaser di Marvel's Spider-Man 2 e subito i tantissimi fan della serie hanno pensato che dietro quel gesto ci fosse un significato preciso, e che dunque siano finalmente in arrivo delle novità per il gioco.

Certo, di recente gli stessi appassionati sono rimasti scottati quando il doppiatore di Venom ha suggerito ci fossero notizie in arrivo per Marvel's Spider-Man 2, mentre invece stava semplicemente cercando di pubblicizzare il prossimo spettacolo a cui avrebbe preso parte in qualità di attore.

La GIF postata da Stevenson, senza alcun commento a supporto, sembra tratta da un'immagine inedita dei due Spider-Man, uno di fianco all'altro, e anche questo dettaglio sembrerebbe indicare la possibilità che qualcosa si stia effettivamente muovendo in casa Insomniac.

Del resto, diciamocelo, i tempi sono ampiamente maturi per un reveal del gameplay, se consideriamo che Marvel's Spider-Man 2 uscirà nel 2023 ma che finora il titolo è stato mostrato unicamente con il trailer d'annuncio nel settembre del 2021, per poi sparire dalla scena.