Marvel's Spider-Man 2, il doppiatore di Venom suggerisce novità in arrivo domani

Domani, 29 novembre, potrebbero arrivare finalmente delle novità su Marvel's Spider-Man 2, il nuovo episodio dell'eccellente serie firmata Insomniac Games: lo ha suggerito Tony Todd, il doppiatore di Venom nel gioco, pur senza parlare esplicitamente di trailer o annunci.

Svelato con un trailer al PlayStation Showcase di settembre 2021, Marvel's Spider-Man 2 non è poi stato nuovamente mostrato da Sony, ma proprio Todd ha avuto l'occasione di parlarne quando ha riferito che lo scorso maggio il gioco sarà enorme e che sono iniziate le riprese in motion capture.

Il post pubblicato oggi dall'attore è in effetti criptico: "Grandi novità creative in arrivo domani, restate sintonizzati!", ha scritto, senza aggiungere altro. Un dettaglio è però saltato all'occhio dei tantissimi fan di Spider-Man: il suo retweet di una GIF che mostra la comparsa di Venom.

Come sappiamo, Insomniac Games ha confermato che Marvel's Spider-Man 2 è ancora previsto per il 2023, dunque l'arrivo di un trailer nella giornata di domani sarebbe perfettamente sensato rispetto a queste tempistiche.

Naturalmente esiste anche la possibilità che Tony Todd ci stia un po' trollando e che le notizie in arrivo nelle prossime ore non abbiano nulla a che vedere con l'atteso nuovo episodio della serie in esclusiva PlayStation, anche se francamente sarebbe strano. Restiamo in attesa, dunque.