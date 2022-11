Pokémon Scarlatto e Violetto: le lezioni imparate dai grandi giochi di Nintendo Switch

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi giochi veramente open world della serie, senza limiti all'esplorazione e senza percorsi prestabiliti. La regione di Paldea e le tante attività che vi si possono svolgere, devono molto alle innovazioni e al modo di gestire gli ambienti e le relazioni con i propri compagni di avventura che gli ultimi titoli Nintendo hanno introdotto nell'ecosistema Switch. Da The Legend of Zelda: Breath of the Wild ad Animal Crossing: New Horizons, passando per Monster Hunter Rise, in molte novità dei nuovi Pokémon si può sentire l'eco di questi classici moderni. In questo speciale sulle citazioni e ispirazioni di Pokémon Scarlatto e Violetto andremo ad analizzare proprio le meccaniche e le dinamiche che, da altri universi Nintendo, sono arrivate anche nei giochi di Game Freak.

Monster Hunter e il rapporto con le cavalcature Koraidon e Miraidon sono molto più che semplici cavalcature in Pokémon Scarlatto e Violetto, sono dei veri e propri compagni di avventure Protagonisti insieme al giocatore, i due Pokémon leggendari di Scarlatto e Violetto, Koraidon e Miraidon, sono una delle novità più interessanti ad arrivare con la generazione 9. È in sella a questi due mostri tascabili unici, infatti, che possiamo esplorare la regione di Paldea in lungo e in largo. Il rapporto con queste due creature va ben oltre quello della semplice cavalcatura e chi ha giocato a Monster Hunter Rise non potrà che ripensare alla relazione forgiata con il proprio Palamute. Come il segugio fedele di Monster Hunter, anche Koraidon e Miraidon saranno sempre al vostro fianco nell'esplorazione del mondo e sulle loro groppe è possibile raccogliere oggetti, interagire con i vari personaggi e persino far partire delle lotte. Più che nelle meccaniche, però, le similitudini tra i due giochi sono più a livello emotivo, quindi nel rapporto che si viene a creare con la propria cavalcatura. Passare tante ore in groppa a Koraidon, così come al proprio Palamute, crea un legame che va oltre quello del semplice strumento videoludico e trasforma la creatura in un amico e in un compagno di avventure. Dopo neanche due ore di gioco, premere il pulsante + per chiamare il proprio leggendario diventa un gesto naturale come inforcare una bicicletta, e l'esplorazione può cominciare.

Breath of the Wild e l’open world L'esplorazione insieme ai propri Pokémon è uno degli aspetti meglio riusciti in Scarlatto e Violetto Forse le citazioni più rilevati di Scarlatto e Violetto sono quelle a un vero e proprio classico moderno come The Legends of Zelda: Breath of the Wild. In primis c'è la scelta di creare un open world senza barriere, limitato solo dall'iniziativa del giocatore e da quanto voglia sfidare la regione di Paldea. Poi c'è la progettazione delle missioni e della storia: nel disegnare la progressione dei giochi della generazione 9, i designer di Game Freak hanno deciso di seguire l'esempio dell'ultima avventura di Link e creare avventure e linee narrative non vincolate. Se in BotW è il giocatore a scegliere in che ordine purificare i 4 colossi sacri, in Pokémon Scarlatto e Violetto gli allenatori sono ancora più liberi nell'affrontare le loro missioni. Le palestre per diventare campione, le basi del Team Star (formato dagli studenti ribelli dell'accademia Arancia/Uva) o le missioni per affrontare i Pokémon dominanti e ottenere le loro spezie speciali (che servono a sbloccare le nuove modalità di cavalcata per i leggendari) non hanno un ordine prestabilito in cui essere affrontate, ma sono sparse per tutta Paldea lasciando al giocatore la libertà di scegliere cosa fare. Di Breath of the Wild, poi, Pokémon ha preso anche il design molto verticale della mappa, con picchi e valli da esplorare, e la mitica paravela nella forma dell'abilità planata di Koraidon e Miraidon. Un'altra particolarità di Scarlatto e Violetto, poi, è che i due leggendari possono imparare a scalare le superfici verticali per rendere ancora più accessibili le alture di Paldea, niente più cerchi del vigore da consumare, solo tanta libertà di movimento. Lanciarsi dalla cima di una montagna e planare fino alla propria destinazione è sicuramente una delle funzioni che i fan hanno più apprezzato tanto in BotW quanto nei nuovi titoli Game Freak.