Like a Dragon Gaiden vedrà il ritorno del minigame dei cabaret club

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name vedrà il ritorno del classico minigame in cui il nostro personaggio si ritrova a gestire un cabaret club, i bar tipicamente giapponesi in cui i clienti bevono mentre delle belle donne gli fanno compagnia e conversano con loro.

Annunciato a settembre con un trailer, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name racconterà cos'è successo a Kazuma Kiryu dopo gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life e prima del suo ritorno al fianco del nuovo protagonista Ichiban Kasuga.

La notizia del ritorno del minigame è stata confermata dal Ryu Ga Gotoku Studio, dopo che il team aveva pubblicato un annuncio per la ricerca di una ragazza sui vent'anni interessata a partecipare al progetto e a interpretare appunto una delle hostess del cabaret club.

La vincitrice dell'audizione potrà non solo interpretare questo personaggio, che a quanto pare tornerà in Like a Dragon 8 e sarà dunque una presenza ricorrente, ma verrà anche premiata con un milione di yen.

Chi conosce la serie Yakuza ha ben presente il funzionamento del minigame dei cabaret club, in cui ci si trova a gestire un locale e le sue hostess con l'obiettivo di incassare più denaro possibile, migliorare le performance delle ragazze e potenziare tanto la struttura quanto lo staff.